عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش عددا من المشروعات المنفذة بواسطة جهاز تعمير سيناء

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، ما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، رئيس منطقة شرق وغرب ، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رؤساء مراكز ومدينة الإسماعيلية وفايد، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، ومعاون المحافظ للتخطيط والمتابعة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء داخل المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، والبالغ عددها  ٢٦ مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو ٤٧١.٢ مليون جنيه، منهم ١٠ مشروعات تمويل الغير بتكلفة تصل لنحو ٢٠٠.٧ مليون جنيه، وكذلك ٦ مشروعات جار طرحها بتكلفة تقديرية تبلغ ١٠٣ ملايين جنيه.

وشملت مشروعات محافظة الاسماعيلية بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عدة مشروعات لرفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الكهرباء و منها مشروع إنارة البر الأيسر لترعة السويس من الدبابات حتى سرابيوم بطول ٣.٣ كم  وكذلك مشروع إنارة طريق المعاهدة من قرية نفيشة حتى مزلقان الجرايشة بطول ٧ كم مرحلة أولى بمدينة أبوصوير.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، مشروعات محافظة الإسماعيلية «تمويل محافظة - تمويل الغير»، والتي شملت عددا من  المشروعات منها، مشروع إنشاء محطة رفع وخط طرد الصرف الصحي المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، ومشروع إنشاء سوق تجاري للخضر والفاكهة «تجارة التجزئة» بمنطقة المرور القديم بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب بتكلفة ١٧.٣ مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة تقدر بنحو ١.٣ مليون جنيه بتكلفة إجمالية ٥٧.٦ مليون جنيه.

وكذلك مشروعات استكمال شبكة زي المسطحات الخضراء بمدينة المستقبل بتكلفة ٢٩.٤ مليون جنيه، وترفيق (أعمال شبكة الصرف- شبكة المياه) لمساحة ٣٠ فدانا داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وأعمال شبكة الكهرباء لمساحة ٣٠ فدانا داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، وإنشاء سوق لتجارة الجملة "الوكالات" بمنطقة المعبر والسواركة بمدينة القنطرة غرب بتكلفة ٢٤.٥ مليون جنيه، وإنشاء سوق لفروشات الملابس بمدينة القنطرة غرب بتكلفة ٣٨ مليون جنيه، وإنشاء حضانة بقرية البياضية بالقنطرة غرب بتكلفة ٣.٨ مليون جنيه، تطوير ورفع كفاءة مجزر التل الكبير بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه

وحرص محافظ الإسماعيلية على مناقشة المشروعات الجاري طرحها بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بالعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

وطالب محافظ الإسماعيلية بالتنسيق نحو إدراج أعمال إنارة طريق الإسماعيلية السويس في الأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة كأولوية ضمن المشروعات المتوقع طرحها قريبًا، وذلك لخدمة هذا الطريق الحيوي الذي يضم عددًا كبيرًا من القرى بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية ومركز فايد، مؤكدا أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.

IMG-20240114-WA0005
IMG-20240114-WA0005
IMG-20240114-WA0003
IMG-20240114-WA0003
IMG-20240114-WA0001
IMG-20240114-WA0001
IMG-20240114-WA0002
IMG-20240114-WA0002
IMG-20240114-WA0000
IMG-20240114-WA0000
IMG-20240114-WA0004
IMG-20240114-WA0004

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ