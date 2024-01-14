محافظ الإسماعيلية يناقش عددا من المشروعات المنفذة بواسطة جهاز تعمير سيناء

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة عدد من المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة جهاز تعمير سيناء بمحافظة الإسماعيلية، ما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، رئيس منطقة شرق وغرب ، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رؤساء مراكز ومدينة الإسماعيلية وفايد، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، ومعاون المحافظ للتخطيط والمتابعة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء داخل المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، والبالغ عددها ٢٦ مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو ٤٧١.٢ مليون جنيه، منهم ١٠ مشروعات تمويل الغير بتكلفة تصل لنحو ٢٠٠.٧ مليون جنيه، وكذلك ٦ مشروعات جار طرحها بتكلفة تقديرية تبلغ ١٠٣ ملايين جنيه.

وشملت مشروعات محافظة الاسماعيلية بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عدة مشروعات لرفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الكهرباء و منها مشروع إنارة البر الأيسر لترعة السويس من الدبابات حتى سرابيوم بطول ٣.٣ كم وكذلك مشروع إنارة طريق المعاهدة من قرية نفيشة حتى مزلقان الجرايشة بطول ٧ كم مرحلة أولى بمدينة أبوصوير.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، مشروعات محافظة الإسماعيلية «تمويل محافظة - تمويل الغير»، والتي شملت عددا من المشروعات منها، مشروع إنشاء محطة رفع وخط طرد الصرف الصحي المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، ومشروع إنشاء سوق تجاري للخضر والفاكهة «تجارة التجزئة» بمنطقة المرور القديم بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب بتكلفة ١٧.٣ مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة تقدر بنحو ١.٣ مليون جنيه بتكلفة إجمالية ٥٧.٦ مليون جنيه.

وكذلك مشروعات استكمال شبكة زي المسطحات الخضراء بمدينة المستقبل بتكلفة ٢٩.٤ مليون جنيه، وترفيق (أعمال شبكة الصرف- شبكة المياه) لمساحة ٣٠ فدانا داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وأعمال شبكة الكهرباء لمساحة ٣٠ فدانا داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، وإنشاء سوق لتجارة الجملة "الوكالات" بمنطقة المعبر والسواركة بمدينة القنطرة غرب بتكلفة ٢٤.٥ مليون جنيه، وإنشاء سوق لفروشات الملابس بمدينة القنطرة غرب بتكلفة ٣٨ مليون جنيه، وإنشاء حضانة بقرية البياضية بالقنطرة غرب بتكلفة ٣.٨ مليون جنيه، تطوير ورفع كفاءة مجزر التل الكبير بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه

وحرص محافظ الإسماعيلية على مناقشة المشروعات الجاري طرحها بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بالعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

وطالب محافظ الإسماعيلية بالتنسيق نحو إدراج أعمال إنارة طريق الإسماعيلية السويس في الأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة كأولوية ضمن المشروعات المتوقع طرحها قريبًا، وذلك لخدمة هذا الطريق الحيوي الذي يضم عددًا كبيرًا من القرى بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية ومركز فايد، مؤكدا أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.

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