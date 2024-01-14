وزير الشباب: «القضاء على الكسل الذهني» أحد إيجابيات عدم وجود وظائف حكومية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة معنية بالشباب مع الجهاز الحكومي، ولا توجد وظائف حكومية منذ فترة، وهذا له إيجابيات، أبرزها القضاء على الكسل الذهني، فعلى الشباب البحث عن فرص عمل، وذلك من خلال التفاعل مع المجتمع.

خطة عمل وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم؛ لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "البطالة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وزيادة روافد دعم القطاع الخاص من قبل الدولة، موجود، وتدعيم فكرة التدريب والتأهيل بشكل كبير جدا من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، والوزارة تتعامل مع كل القطاعات، وفقا للإمكانيات المتاحة، خاصة وأن مراكز الشباب موجودة في كل ربوع المجتمع المصري".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن تطوير مراكز الشباب ودعمها من الأولويات، متابعا: “القروض كانت لها عوامل نفسية سلبية، وعملت الوزارة على ضرورة القضاء على هذه النظرة، وذلك من خلال مساعدة الشباب في المشروعات الصغيرة بمختلف القطاعات”.

وأكد صبحي، دعم فلسفة الاستثمار في المجال الرياضي، وهناك نتائج ملموسة في هذا الاستثمار، وفيما يخص الملاحظات والمشاكل؛ يتم التعامل معها على وجه السرعة للتغلب عليها.