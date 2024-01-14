الأونروا : الأزمة الإنسانية في غزة الأكثر تعقيدا وتحديا على مستوى العالم

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية عبر القطاع، بأنها واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وصعوبة" في العالم. وجاء هذا الإعلان يوم الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

في تغريدة لها، أعربت الأونروا عن قلقها العميق إزاء الدمار الواسع النطاق والنزوح الجماعي والجوع والخسارة الفادحة التي تعرض لها الفلسطينيون في المائة يوم الماضية. وشددت الوكالة على خطورة الأزمة، ووصفتها بأنها من بين الحالات الإنسانية الأكثر تعقيدا على مستوى العالم.

ومع استمرار الصراع، تواصل الأونروا لعب دور حاسم في تقديم المساعدة والدعم للسكان الفلسطينيين المتضررين. ويؤكد بيان الوكالة على الضرورة الملحة لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه التي يفرضها الصراع في غزة والحاجة إلى بذل جهد دولي متضافر للتخفيف من معاناة المتضررين.