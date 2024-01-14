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رئيس التحرير
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محافظات

تفاصيل اجتماع وكيل صحة الشرقية بالجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية

صدى البلد

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة الصحة المهنية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة التموين الطبي، ورئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ورؤساء اللجان الفرعية للسلامة والصحة المهنية من مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ورؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات، ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.

أشار الدكتور هشام مسعود إلى الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم الهامة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، مع توفير ونشر الإرشادات واللوحات الخاصه بالسلامة المهنية.

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شدد وكيل الوزارة على أهمية اتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، وقبل دخول موسم الصيف بوقت كافي، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقاً للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما أشار "مسعود" إلى أهمية عمل تقييم وتحليل لإدارة المخاطر فى المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع خطط للإخلاء والطوارى ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية، كما أكد على عدم إجراء أي أعمال صيانة في الكهرباء والمباني بصورة عامة دون معاينة مدير الإدارة الصحية أو مدير المستشفى والموافقة عليها قبل التنفيذ.

الادارات الصحية البناء المخالف الدكتور هشام مسعود الشئون المالية والإدارية السلامة والصحة المهنية الشرقية الصحة المهنية المراجعة الداخلية والحوكمة

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