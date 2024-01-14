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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة يستعرض 100 يوم من الصمود في غزة

صدى البلد

في بيان صدر اليوم، ألقى أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة. وشدد أبو عبيدة على التزام المقاومة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة "العدو الهمجي". 

شدد أبو عبيدة خلال كلمته على ضرورة تفعيل قواتهم ردا على المجازر التي يتعرض لها أهلهم، مشيرا إلى أن ما يقومون به يأتي ردا مباشرا على محاولات العدو سحق السكان الفلسطينيين.

أكد أبو عبيدة أن هجوم 7 أكتوبر كان رداً مباشراً على مجازر العدو ضد الشعب الفلسطيني خلال القرن الماضي.

أعلنت كتائب القسام أنها دمرت أكثر من 1000 آلية عسكرية للعدو خلال فترة الـ 100 يوم.

أعلن أبو عبيدة بكل فخر أن جميع الأسلحة التي استخدمتها المقاومة خلال عملياتها هي من صنع كتائب القسام.

أشار المتحدث بإسم حماس إلى الفظائع التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك تعذيب وقتل السجناء، فضلاً عن الحصار المشدد على غزة.

سلط أبو عبيدة الضوء على الخسائر الإنسانية للصراع، حيث ارتكب العدو مجازر قال إنها تستحق إدانتها من قبل المجتمع الدولي.

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