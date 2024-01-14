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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: وزير الخارجية الصيني أكد دور مصر المحوري في المنطقة

مصر والصين
مصر والصين

قال الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر لها دلالات سياسية عديدة، منها أن مصر هي المحطة الأولى للعديد من الزيارات التي سيقوم بها وزير الخارجية الصيني، وهو ما يؤكد على دور مصر المحوري في المنطقة، ودورها التاريخي في كأحد أعضاء حركة عدم الانحياز، فضلا عن قيادتها للشرق الأوسط والمنطقة العربية. 

زيارة زير الخارجية الصيني لمصر 

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن هناك توقيعا لشراكة استراتيجية مهمة بين الدولتين، وهو ما يؤكد أن مصر ستصبح دولة أولى بالرعاية بالنسبة للاقتصاد الصيني، والعلاقات الاقتصادية المتميزة، فضلا عن التناغم بين الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فكلاهما تؤكدان ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه. 

ونوه بأن وزير الخارجية الصيني أكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من الشعب الفلسطيني، وحقن الدماء، فضلا عن الاتفاق على ضرورة تأكيد وتمكين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الدعم الصيني لمصر فيما يتعلق بالملاحة البحرية، يأتي في ضوء الدعم المتبادل، خاصة وأن مصر سبق وأن دعمت الصين، وتؤكد دعمها لها، وهي رسالة مهمة، في ضوء التوترات السياسية في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بأزمة تايوان بالنسبة للصين، والتي تعد قضية أمن قومي بالنسبة لها.

وزير خارجية الصين مصر قصواء الخلالي دلالات سياسية في المساء مع قصواء وقف إطلاق النار

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