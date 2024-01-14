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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن أهمية وجود الصين في مناقشات إنهاء الحرب الروسية

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية

قال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه من المهم أن تكون الصين على الطاولة في مناقشات حول عملية "صيغة السلام" التي تهدف إلى إنهاء الحرب مع جارتها روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يكن حاضرا في اجتماع مستشاري الأمن القومي في دافوس اليوم الأحد، سيلتقي برئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية هذا الأسبوع، قال يرماك "دعونا نرى"، مضيفا أنه لم ير جدول الأعمال النهائي للرئيس الأوكراني.

وقال يرماك إنه لم يسأله أحد عن أي حل وسط بشأن الأراضي خلال اجتماع مستشاري الأمن القومي يوم الأحد، الذي ضم أكثر من 80 مشاركا من البلدان والمنظمات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الغرب لن يكون قادرا على “إغراء موسكو بالفخ” من خلال عرض إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بشرط التخلي عن النهج المبدئي الروسي.
وتعليقا على اقتراح وزارة الخارجية السويسرية، أشارت زاخاروفا إلى أنه «يجب على الغرب التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم قبول العقوبات المناهضة لروسيا، وعدم الإدلاء بتصريحات معادية لروسيا؛ من أجل إيجاد طريقة للخروج من المأزق الذي دفعت فيه واشنطن بعض دول الاتحاد الأوروبي».

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه «إذا كان هذا الخطاب يهدف إلى جر روسيا بشروط غربية إلى نوع من العملية المخدرة من أجل التأثير على نهج روسيا المبدئي؛ فلن يتم استدراجنا إلى هذا الفخ».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في مؤتمر صحفي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه يجب إشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا.

الخارجية الروسية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئاسة الأوكرانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس الوزراء الصيني رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ماريا زاخاروفا مكتب الرئيس الأوكراني مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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