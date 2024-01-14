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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“غداً نخبركم بمصيرهم”.. القسام تنشر فيديو جديدا للرهائن الإسرائيليين .. شاهد

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، فيديو جديد للرهائن الإسرائيليين، بعنوان: “حكومتكم تكذب”.

وكتبت كتائب القسام، عبر قناتها علي “تليجرام”: "انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم، مشيرا إلي أن مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولا.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، أنه “جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة”.

وتابع: “من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمّر معظم مساجد قطاع غزة”.

وقال أبو عبيدة: “نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق، وننعى شهداءهم”.

حماس كتائب القسام المقاومة الفلسطينية

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