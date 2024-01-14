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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. رقم جديد يحققه محمد صلاح مع المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

تمكن النجم الدولي المصري، محمد صلاح، من إنقاذ منتخب مصر من السقوط في فخ الخسارة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، وقاده للتعادل بشق الأنفس2-2 في مستهل مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأحرز صلاح هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء، في الدقيقة 96، ليصبح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر، يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية من كأس الأمم الإفريقية.

كما رفع رصيده في البطولة الإفريقية إلى 7 أهداف خلال مسيرته بها، ليتقاسم المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في الكان، مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد.

ويبتعد صلاح بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل، حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة صاحب الـ 12 هدف.

وأحرز نجم ليفربول الإنجليزي هدفين لمنتخب مصر، في نسخة الجابون عام 2017، كما سجل مثلهما في كل من نسختي 2019 و2021، في مصر والكاميرون على الترتيب، قبل أن يضيف سابع أهدافه اليوم.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إجمالا إلى 54 هدفا، في 96 مباراة دولية خاضها، ليقلص الفارق الذي يفصله عن المهاجم المعتزل، حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور ب68 هدفا.

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