مجموعة مصر| الرأس الأخضر تغتال غانا بهدف +90 في أمم إفريقيا

حقق منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" فوزا ثمينا على حساب منتخب غانا بهدفين لهدف، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وسجل أهداف كاب فيردي " الراس الأخضر" كل من جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وجاري رودريجيز في الدقيقة 90+2، وسجل هدف غانا ألكسندر دجيكو في الدقيقة 56،

وبتلك النتيجة تصدر منتخب كاب فيردي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب مصر بنقطة وحيدة، وثالثا منتخب موزمبيق بنقطة وحيدة، ويتذيل الترتيب منتخب غانا دون نقاط.



وضم تشكيل غانا كلا من :

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: دينيس أودوي - ألكسندر دجوكو - محمد سالسيو - جيدون منساه

الوسط: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو - جوزيف بانتسيل - رينسفورد يوباه - جوردان أيو

الهجوم: أنطونيو سيمينو

وضم تشكيل كاب فيردي كلا من :

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي

الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش