بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

أبوعبيدة الذي أثلج صوته الصدور وأسمعت كلماته من به صمم، بعد غياب دام طويلًا يهل علينا بخطاب لم يسبق مثيل هز مشارق الأرض ومغاربها.

وقد رفرفت صورة أبو عبيدة في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

فبعد وقت قصير من خطاب الناطق بإسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، رفع المتظاهرون في شوارع واشنطن صورة «أبوعبيدة» لترفرف في سماء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع اندلاع المظاهرات حول العالم تضامنًا مع غزة.

وقد ذكر أبو عبيدة في خطابه التاريخي عدة تصريحات ورسائل هامة جاء من بينها:

"من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة.. كلمة بالصوت والصورة حصلت الجزيرة عليها للناطق باسم كتائب القسام بعد 100 يوم من بدء الحرب على غزة".

"جل الأسلحة التي نقاتل بها الاحتلال هي من صنعنا لكن الصناعة الأهم التي نمتلكها هي صناعة الإنسان المجاهد".

وكذلك إعادة المعركة لأصلها الأول، هذه المعركة جاءت نتيجة ما يحدث في ‎المسجد الأقصى المبارك ومحاولة هدمه بعد تقسيمه وما صاحب ذلك من جلب البقرات الحُمر.