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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعلق على مرور 100 يوم من الحرب الإٍسرائيلية على غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على مرور 100 يوم من الحرب الإٍسرائيلي على قطاع غزة ومازال هناك أسري أمريكيين محتجزين في غزة لدي حماس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عبر صفحته على منصة إكس، إن 100 يوم من الأسر في غزة هي مدة طويلة جداً. 

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يتم لم شمل جميع الرهائن المتبقين، بما في ذلك 6 أمريكيين، مع أحبائهم.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلات الأسرى الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة لاجتماع في البيت الأبيض.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن مع عائلات المحتجزين وجها لوجه، بعد أن تحدث معهم في الهاتف في بداية الحرب

يأتي إعلان البيت الأبيض بعد يوم من ورود أنباء في الولايات المتحدة عن أن عائلات بعض الأسرى طلبت الحضور إلى حدث إضاءة الشموع الذي أقيم الليلة الماضية في البيت الأبيض تكريما لعيد الحانوكا - وقد تم رفض ذلك.

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