كان فيه تعالي وثقة زيادة| تعليق مفاجئ من نجم الزمالك على تعادل المنتخب مع موزمبيق

كشف عبد الحليم على نجم الزمالك السابق عن رأيه في أداء منتخب مصر أمام موزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتعادل في اللقاء 2-2.

وقال نجم الزمالك خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس، إنه كان متوقع ذلك الأداء من المنتخب، ووجد تعاليا وثقة كبيرة في أداء اللاعبين، وان التحضير للمباراة لم يكن فيه تركيز كبير، ويجب الاستعداد للمباريات القادمة بشكل جيد.

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وأضاف أن المجموعة أصبحت صعبة بعد هزيمة غانا التي سيواجهها المنتخب في اللقاء القادم، وليس أمام المنتخب سوى الفوز في اللقاءين القادمين ليصل لـ 6 نقاط والصعود للدور القادم، ويجب الذهاب لمباراة الرأس الأخضر وامتلاكك 4 بنط للبعد عن حسابات الصعبة في المجموعة.

وأكد نجم الزمالك، ان تشكيل المنتخب كان فيه خطأ في خط الوسط وخط الهجوم، أنه كان يجب عليه هو وضع تشكيل وفقا لأخر مباراة له لعبها المنتخب وهى تنزانيا.

