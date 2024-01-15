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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد قضية جنوب أفريقيا.. مشاهير يعلنون تضامنهم مع غزة ضد إسرائيل

صدى البلد

في تطور مهم، أعرب مجموعة من المشاهير في عالم السينما والتلفزيون عن دعمهم لاتهام جنوسايد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية في لاهاي. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” شارك أكثر من عشرين ممثلًا، بما في ذلك سوزان ساراندون ونجمة مسلسل "سكس والمدينة" سينثيا نيكسون، وتشارلز دانس وكاريس فان هوتن ولينا هيدي من المسلسل الشهير "صراع العروش"، في سلسلة من الفيديوهات التي تدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية.

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تم إنشاء هذه السلسلة، التي تم نشر الفيديو الأول منها عبر الإنترنت يوم الجمعة، من قبل مهرجان فلسطين للأدب المقام في المملكة المتحدة. وتدعم هذه السلسلة "خلق لغة وأفكار لمحاربة الاستعمار في القرن الحادي والعشرين".

يُظهر الفيديو الأول للممثلين قراءتهم للادعاء الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والذي يتهم الدولة اليهودية بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قصفها الجوي والبري لقطاع غزة ردًا على هجوم حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

 وقد أكد مسؤولون فلسطينيون أن عدد القتلى نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر بلغ 23,700 شخص، بينما قالت إسرائيل إن حوالي 1,200 شخص قتلوا في هجوم حماس، وتم احتجاز 240 آخرين كرهائن.

وقال الممثل الأيرلندي ليام كنينجهام، الذي شارك أيضًا في مسلسل "صراع العروش": "تدرك جنوب أفريقيا تمامًا أن الأعمال الجنوبية تختلف عن الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي التي يقرها أو يرتكبها الحكومة والجيش الإسرائيلي في غزة".

 واقتبس كنينجهام من النص الجنوبي الأفريقي القائل إن ذلك يشمل "توجيه الهجمات عن عمد للسكان المدنيين والمباني المخمخصصة للأديان والتعليم والفنون والعلوم والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن التي يتم جمع المصابين والجرحى فيها".

من جانبها، نفت إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية في الدفاع عن نفسها في المحكمة الدولية. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جيلاد إيردان، في نيويورك، إن الأمم المتحدة نفسها يجب أن تكون على محك المحاكمة في لاهاي وأنها وصلت إلى "مستوى أخلاقي جديد" من خلال النظر في ادعاء جنوب أفريقيا. وجاءت الدفاع الإسرائيلي بعد يوم واحد من تقديم جنوب أفريقيا قضيتها إلى المحكمة الدولية يوم الخميس.

اتهامات الانتهاكات الاستعمار إفريقيا

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