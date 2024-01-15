من الخليل.. الاحتلال يعتقل منفذ هجوم رعنانا قرب تل أبيب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في نبأ عاجل، باعتقال منفذ هجوم رعنانا قرب تل أبيب، لافتة إلى أن البحث لم ينته بعد.

وأوضحت الصحيفة أن منفذ هجوم رعنانا فلسطيني من سكان الخليل.

من جهتها، قالت نجمة داود الحمراء إنها تتعامل مع العديد من الإصابات في شارع حروشوت في رعنانا جراء حادث طعن ودهس، وحادث تدافع في شارع عزوزة على زاوية طريق القدس بالمدينة.

وأصيب ما لا يقل عن 14 شخصًا في الهجوم، أحدهم في حالة حرجة، وبحسب ما ورد تعرض واحد على الأقل من الضحايا للطعن.

وذكرت شرطة الاحتلال إن الضباط يواصلون تفتيش المنطقة بحثًا عن تهديدات إضافية محتملة.