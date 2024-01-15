الدليل الصحي للمسافرين 2024 .. الوافدين من الدول المتأثرة بـ الحمى الصفراء

نشرت وزارة الصحة والسكان ، متمثلة في قطــــاع الطـب الوقائـي ، وفقاً لـ الإدارة المركزية للشئون الوقائية الدليل الصحي للمسافرين 2024 والتي جاءت كالتالي : -





مرض الحمي الصفراء



متطلبات الدخول إلي الأراضي المصرية للقادمين من الدول المتأثرة بمرض الحمي الصفراء

1 - ضرورة تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمي الصفراء للقادمين الى مصر )عمر 9 أشهرا أكبر( بالشكل المحدد في الملحق 6 من اللوائح الصحية الدولية.

2- ضرورة تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمي الصفراء للقادمين الى مصر وامضوا فتره

ترانزيت اكثر من 12 ساعه بإحدى مطارات الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء .



مرض شلل الأطفال

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك عدد كبير من الدول التي ينطلق منها فيروس شلل الأطفال البري مع احتمال انتشار الفيروس دوليا.



متطلبات الدخول إلي الأراضي المصرية للقادمين من الدول المتأثرة بمرض شلل الأطفال



- يتطلب من جميع القادمين )مقيمين أو زائرين( الذين قضوا 4 أسابيع أو أكثر بالدول التي ينطلق منها فيروس شلل الأطفال البري مع احتمال انتشار الفيروس دوليا الحصول علي جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV (او لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ (bOPV (خلال الفترة ما بين)4 أسابيع و12 شهر( قبل السفر الى مصر ، وحصولهم علي شهادة التطعيم الدولية بالشكل المحدد في الملحق 6 من اللوائح الصحية الدولية لتسجيل تطعيمهم ضد شلل الأطفال