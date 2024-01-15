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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضم لواء جولاني.. انسحاب الفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

 

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 188 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية في غزة في أواخر أكتوبر، ليصل عدد إجمالي القتلى 522 جنديا منذ 7 أكتوبر.

كشفت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 41 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بجروح خطيرة.

جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

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