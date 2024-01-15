تضم لواء جولاني.. انسحاب الفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 188 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية في غزة في أواخر أكتوبر، ليصل عدد إجمالي القتلى 522 جنديا منذ 7 أكتوبر.

كشفت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 41 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بجروح خطيرة.