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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي الشباب.. أحمد حسن يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تصعيد محمد عبد المنصف لثنائى حراس الناشئين بالزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن : محمد عبد المنصف يقوم بتصعيد يوسف حمادة ومحمود أشرف ثنائي حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

 

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد حارسي مرمى فريق الشباب يوسف حمادة مواليد ٢٠٠٥ ومحمود أشرف مواليد ٢٠٠٤، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، التي أقيمت على ملعب النادي.

 

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك تدريبات قوية لحراس المرمى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد بجانب الثنائي يوسف حمادة ومحمود أشرف.

 

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال للاستفادة بالعناصر المميزة من قطاع الناشئين وتصعيدها للفريق الأول.

 

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك رئيس قطاع الناشئين بالزمالك محمود اشرف يوسف حمادة

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