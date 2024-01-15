الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في تصريحات له، إنه “لا توجد مبررات إسرائيلية منطقية لمنع وصول المساعدات إلى غزة”، مطالبا بزيادة الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من العدد غير المسبوق للقتلى المدنيين في غزة، لافتا إلي أنه “يجب الإفراج الفوري عن الرهائن ولا مبرر لاستهداف المدنيين في غزة”.

وكشف جوتيريش، عن “مقتل 152 موظفا أمميا في غزة”، مؤكدا أن “هذه خسارة المنظمة الأكبر تاريخيا”.

وأكد أن “الأمم المتحدة لا يمكنها إيصال المساعدات الإنسانية لغزة مع القصف المتهور”.

وأوضح جوتيريش، أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي”، مؤكدا أن “مجاعة حقيقية تقترب من قطاع غزة”.