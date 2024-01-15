أستاذ قانون دولي يكشف موقف إسرائيل بعد قضية جنوب إفريقيا

قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن القانون الدولي لا يحب التدخل في النزاعات طالما هناك مناوشات عسكرية.

حديث عن قضية إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

وأضاف أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن أي نزاع يلتمس حله بالطرق السلمية سواء مفاوضات أو غيره .

وأكد أستاذ القانون الدولي أن جنوب إفريقيا قدمت ملفا متكاملا محترما إلى محكمة العدل الدولية، كما لو أنهم الواقع عليهم العدوان من أجل اتخاذ المحكمة لإجراءات احترازية مثل وقف العدوان فوراً لعدم تفاقم الأوضاع.

وأشار إلى أن إسرائيل يجب أن تنفذ قرار محكمة العدل الدولية كما فعلت في تحكيم طابا، وإن تلكعت تنفذ بالضغط، وإن لم تنفذ ترسل المحكمة مذكرة لمجلس الأمن.