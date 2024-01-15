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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: تخصيص 4.2 مليار دولار في 2024 لدعم لاجئي أوكرانيا

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين تخصيص 4.2 مليار دولار طوال عام 2024 لدعم المجتمعات المتضررة من الحرب في أوكرانيا، وكذلك طالبي اللجوء الأوكرانيين والمجتمعات المضيفة لهم.

وقالت وزارة إعادة الإدماج في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا في بيان لها إن الخطة تطلب الخطة المقدمة 3.1 مليار دولار لعام 2024 وتستهدف 8.5 مليون شخص ويقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتنسيق الاستجابة داخل أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، والتي تطلب 1.1 مليار دولار وتستهدف 2.3 مليون لاجئ والمجتمعات المضيفة.

ووفقًا للوزارة، تهدف خطتا الأمم المتحدة اللتان تتمتعان بأولوية عالية إلى دعم حوالي 10.8 مليون شخص في أوكرانيا والمنطقة.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث: "يعيش مئات الآلاف من الأطفال في مجتمعات على الخطوط الأمامية للحرب، مرعوبين ومصدومين ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية وهذه الحقيقة وحدها يجب أن تجبرنا على بذل كل ما في وسعنا لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

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