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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الفرق بين السعال الحاد والمزمن.. واكتشف العلاج

السعال
السعال

السعال الحاد والسعال المزمن هما حالتان مختلفتان ويمكن التفريق بينهما بناءً على مدة السعال وأسبابه. إليك بعض المعلومات حول كل حالة وعلاجها، وفقا لما كشفة موقع إكسبريس. 

السعال الحاد


- يكون ناتجًا عن التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.
- يكون مؤقتًا ويستمر لمدة أسابيع قليلة (عادة أقل من 3 أسابيع).
- قد يصاحبه أعراض أخرى مثل السيلان الأنفي والاحتقان.
- يمكن علاجه بتناول السوائل الدافئة، والراحة، وتجنب التدخين، واستخدام مسكنات السعال المتاحة دون وصفة طبية.

السعال المزمن


- يستمر لفترة طويلة تزيد عن 8 أسابيع، وقد يستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات.
- قد يكون ناتجًا عن أمراض مزمنة مثل التهاب القصبات الهوائية المزمن (الربو، الانسداد الرئوي المزمن)، حساسية الأنف، حمض الجزر، أو التهاب الجيوب الأنفية.
- قد يكون هناك عوامل مثل التدخين أو التعرض المهني للملوثات الهوائية تزيد من احتمالية السعال المزمن.
- يحتاج السعال المزمن إلى تشخيص دقيق للسبب، وقد يتطلب استشارة طبيب أخصائي.

يُنصح بزيارة الطبيب إذا استمر السعال لفترة طويلة أو إذا كان مصحوبًا بأعراض مثل الضيق في التنفس، الدم في البلغم، فقدان الوزن، أو حمى مرتفعة، يمكن للطبيب تقييم الحالة وتحديد التشخيص الصحيح ووصف العلاج المناسب وفقًا لذلك.

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