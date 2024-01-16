حماس: أمريكا بدأت تشعر بالحرج حاليا نتيجة موقفها الداعم والمساند لإسرائيل

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس، إن الأمريكيين ارتكبوا أخطاء جسيمة جدا ولا تغتفر رغم أنهم يزعمون أنهم دولة كبيرة، وذات قوة عالمية في الشرق الأوسط ، هم وقفوا بجانب دولة الاحتلال سياسيا وعسكريا وماليا وقدموا لإسرائيل كل شيء من أجل ارتكاب هذه الجرائم.



وواصل “حمد”، خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “حتى بلينكن أخذ استثناء من الكونجرس فوق السقف المسموح بنقل 45 ألف قذيفة وأقاموا جسر جويا وأتوا بحاملة الطائرات، استخدموا الفيتو أكثر من مرة في مجلس الامن، للأسف الولايات المتحدة الامريكية هي من تشعل النار في الشرق الأوسط وترتكب أخطاء جسيمة في تقديم الدعم للاحتلال، ولم تحصل في ذلك على شيء، ولا أعتقد أنهم سوف يحصلون على شيء”.

وأضاف، “أعتقد أنهم الان بدأوا يشعرون بالحرج لأن إسرائيل حاليا لم تستطع تحقيق شيء من أهدافها، بالإضافة إلى الولايات المتحدة هي وإسرائيل يصوتون بمفردهم في الأمم المتحدة ومجلس الامن وباتت إسرائيل محط انتقادات الدول كلها”.



ولفت، إلى أن الولايات المتحدة إذا أرادت أن تضغط على إسرائيل أو تشكل ضغط حقيقي عليها لإيقاف الحرب سوف تفعل، و بايدن تحدث عدة مرات عن أخطاء وسلبيات إسرائيل في الحرب وقتل المدنيين، ومنع المساعدات حتى بلينكن نفسه لكن حتى الان لم يتخذوا قرارا حاسما يطالبون الاحتلال بوقف العدوان على غزة.

دولة مجنونة قتل واحتلال



وتابع، “ حتى المحللين والخبراء في الاعلام العبري وكبار الخبراء لديهم تحدثوا عن أن فكرة القضاء على حماس مسألة مستحيلة، وهم لا يقاتلون للقضاء على حماس، انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، الحرب اليوم مشتعلة هناك والاعتقالات اليومية في جنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والقدس، إسرائيل اليوم باتت دولة مجنونة قتل واحتلال بالقوة العسكرية تريد أن تهشم كل شيء”.

