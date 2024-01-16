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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس: إسرائيل استخدمت أكثر من 20 ألف طن متفجرات في الحرب الحالية

صدى البلد

علق الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس، على تصريحات بن غفير وزير الامن القومي الإسرائيلي  بشأن مسالة التهجير، قائلا : " الإسرائيليين أغبياء يفكرون دائما بالقوة العسكرية، هذه القوة الهائلة المدعومة أمريكيا، والتي استخدموا فيها فوق الـ 20 ألف طن من المتفجرات على  رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن منذ أكثر من 92 يوما  نزل علينا مالم ينزل على "هيروشيما “ ولا على اي دولة في العالم من المتفجرات”.

 
وأضاف “حمد”، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة    ON، “الحمد لله موقفنا صامد وقوي ولم نسجل أي موقف ضعيف أو متخاذل، ولم يروا اية تنازل فلسطيني وإذا كان تفكيرهم مستمر باستخدام القوة العسكرية لتحطيم حماس أو غيره، هم في هذه الحالة يحلمون ويعيشون وهما كبيرا”.


وأردف : “ أعتقد أن السابع من أكتوبر كان كاشفا حيث عرت هذه الدولة الهمجية الوحشية التي  حاولت أن تصور نفسها أنها قادرة على كل شيء بقوة السلاح، واليوم جربت كل أنواع السلاح  في قطاع غزة ولم تنجح في ذلك”.

ضحايا الاحتلال


أكمل : "أعتقد أن إسرائيل بجهلها وغبائها وغطرستها هي التي تشعل الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ولذك أقول أن الفلسطينيين  يجب أن لا يسألوا عما يفعلون في هذه القضية بالذات،  لانهم ضحايا الاحتلال ويقاتلون  ضد الاحتلال وأن الأسئلة يجب أن توجه للاحتلال".


وتساءل: لماذا يصنعون كل هذه الاضطرابات وهذا القتل والابادة الجماعية  وبناء المستوطنات؟، المشكلة عندهم وليست عند الفلسطينيين، وهذه الرسالة يجب أن يفهمها العالم  لان الفلسطينيين هم ضحايا الاحتلال  ويجب ألا يتم سؤالهم عما يفعلون .
 

غازي حمد حركة حماس تصريحات بن غفير إسرائيل التهجير المتفجرات غزة

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