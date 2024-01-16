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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش كلامي لكني أؤيده.. تعليق عمرو أديب على قرار تطوير المطارات

صدى البلد

قال الإعلامي عمرو أديب، في مقدمة برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "MBC MASR"، "في البداية يجب أن أنوه أن الكلام اللي هقوله ليس اقتراحي ولا كلامي أو مسئول عنه"، مشيرا إلى أنه عُقد بالأمس اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و وزير الطيران، حيث أكد الأول ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات.

وأوضح عمرو أديب، أن هناك قرار من الدولة بتسليم المطارات للقطاع الخاص، مؤكدا تأييده الكامل لهذا الأمر، لافتا :"اليونان بتعمل 30 مليون سائح في السنة ومطارهم مش زي مطار القاهرة، و أنت يوم ما بتزيد بتقرب من الـ 14 إلى الـ 15 مليون سائح، اليونان قررت طرح 30% من مطار أثينا اللي أغلبية السواح بيدخلوا إلى اليونان من خلاله بالبورصة ".

مطار عظيم

ونوه، "احنا عندنا مطار عظيم وناس بتاكل الصخر عشان تعمل شيء عظيم كل يوم، وعندنا خدمة جيدة ولكن جميعا نتفق أننا بحاجة للتحسين و الجودة والتوسيع حتى يكون لدينا القدرة على استقبال السياحة الزيادة،  وهذا ما فعلته اليونان و التي تعتبر منافس قوي لمصر. 

عمرو أديب مصطفى مدبولي وزير الطيران المطارات اليونان مطار القاهرة مطار أثينا

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