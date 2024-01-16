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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدي كان استثنائي.. إسراء صالح: الناس مابتتغيرش إلا لما تتقبل

صدى البلد

صرحت إسراء صالح، رائدة أعمال وصاحبة مشروع "سوبر أبلة"، بأنها تحب أغنية "أحبيني بلا عقدي" للفنان كاظم الساهر، والسبب هو أن جميع الأشخاص لديهم عُقد وأمراض نفسية ويحتاج إلى من يتقبلهم كما هم.

وأضافت "صالح"، أثناء استضافتها مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على شاشة "المحور"، "بقيت مؤمنة أن الناس مابتتغيرش إلا لما تتقبل، وأي تغيير مش بيحصل غير لما تتقبل"، و أن التقبل يعطي الفرد أن يسامح نفسه.

أكبر عُقدها

ولفتت "صالح"، إلى أن أكبر عُقدها هي فقدان والدها ووفاته وهي في سن صغير، معقبة:" أبويا كان أب استثنائي وكنت طفلة مدللة"، كاشفة أنها تريد أن تكون شخصية مختلفة ومشهورة لسبب ذات معنى ومغزى.

وأوضحت، أن الفرص تأتي من خلال العلاقات وليس المعنى هو الواسطة، ولكن العلاقات تعني التواصل، منوهة إلى أن القراءة كونت جزء كبير من شخصيتها منذ صغرها، وأول كتاب قرأته كان "كليلة ودمنة".

إسراء صالح سوبر أبلة خيري رمضان التقبل القراءة كليلة ودمنة

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