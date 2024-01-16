عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

صدى البلد

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينتهِ من الأذان ؟.. سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب.

وأضاف وسام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمرأً وإستحبه منا وهو أن نردد خلف المؤذن ثم نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو بدعاء علمنا أياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وإبعثه مقاماً محمود الذى وعدته انك لا تخلف الميعاد))، فمن قال هذا الدعاء بعدما ردد خلف المؤذن وجبت له الجنة أو جبت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلى وهذا كله مستحب ويحصل عليه هذا الثواب.

نصيحة مهمة من شيخ الأزهر للطلبة في امتحانات نصف العام

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

وتابع: أنه يجوز أن نصلى والمؤذن فى بداية الأذان لأن بداية الأذان هى علامة دخول وقت الصلاة فبمجرد أن دخل وقت الصلاة فيجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة ولا يجب عليه ان ينتظر حتى ينتهى المؤذن.

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن؟

هل تصح الصلاة وقت الأذان ؟.. أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

لو بتنسى كتير ردد 6 كلمات فيها معجزة ربانية هتفتكر كل حاجة بسرعة

لو وقفت أمامك السدود..التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة

وأوضح ممدوح، قائلًا: أن الصلاة وقت الأذان تكون صحيحة ولا شئ فى ذلك، لأن وقت الصلاة يبدأ مع بداية الأذان.

وأشار الى أن الانتظار حتى انتهاء المؤذن من الأذان يكون أولى وأفضل، فضلًا عن أن هناك سنة ينبغي الحفاظ عليها وهى سنة ترديد الأذان خلف المؤذن للحصول على الأجر والثواب على ذلك.

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

ترشيحاتنا

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب

شاهد.. صواريخ الحرس الثوري تستهدف القنصلية الأمريكية ومقرات تجسس للموساد بأربيل

مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ