هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينتهِ من الأذان ؟.. سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب.

وأضاف وسام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أمرأً وإستحبه منا وهو أن نردد خلف المؤذن ثم نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو بدعاء علمنا أياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وإبعثه مقاماً محمود الذى وعدته انك لا تخلف الميعاد))، فمن قال هذا الدعاء بعدما ردد خلف المؤذن وجبت له الجنة أو جبت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلى وهذا كله مستحب ويحصل عليه هذا الثواب.

وتابع: أنه يجوز أن نصلى والمؤذن فى بداية الأذان لأن بداية الأذان هى علامة دخول وقت الصلاة فبمجرد أن دخل وقت الصلاة فيجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة ولا يجب عليه ان ينتظر حتى ينتهى المؤذن.

هل تقبل الصلاة أثناء الأذان أم يشترط الانتظار حتى ينتهي المؤذن؟

هل تصح الصلاة وقت الأذان ؟.. أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح ممدوح، قائلًا: أن الصلاة وقت الأذان تكون صحيحة ولا شئ فى ذلك، لأن وقت الصلاة يبدأ مع بداية الأذان.

وأشار الى أن الانتظار حتى انتهاء المؤذن من الأذان يكون أولى وأفضل، فضلًا عن أن هناك سنة ينبغي الحفاظ عليها وهى سنة ترديد الأذان خلف المؤذن للحصول على الأجر والثواب على ذلك.