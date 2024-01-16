سجن وترحيل .. قرارات قاسية بحق الوافدين في السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية “18762” قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.

وذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها أن العقوبات تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وشددت كذلك على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.