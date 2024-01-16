تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024|بدء التقديم للفصل الدراسي الثاني.. خبراء: برامجها الدراسية متميزة في تلبية احتياجات سوق العمل

خبراء التعليم:

الجامعات الأهلية غير هادفة للربح

الجامعات الأهلية تضم عدد من البرامج الفريدة من نوعها

الجامعات الأهلية لن تكون بديلًا عن الجامعات الحكومية

أنطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

وأكد مصدر لـ"صدى البلد" أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأوضح أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

وتعد الجامعات الأهلية جامعة منبثقة عن الجامعات الحكومية لتكون أداة مساعدة للجامعات المصرية الإستقبال الطلاب وحرصت الوزارة علي تنوع البرامج الدراسية الموجودة في تلك الجامعات وأن تكون موافقة لما يتطلبه سوق العمل، وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.

قال الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة بها عدد من البرامج الفريدا من نوعها، وإن من اهم البرامج المتاحة برنامج هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة و تاتي الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة ويتم منح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة في الأنظمة الذكية، ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه؛ فهو يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة من هندسة الحاسبات والنظم والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيات والقوى الكهربية لدراسة الأنظمة الذكية بمختلف تطبيقاتها في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والتصنيع والطاقة والكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم والمدن الذكية.

وأضاف المسلاوي، أن البرنامج يعتمد على اتباع أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة طبقا لمعايير الجودة، ويعمل خريج برنامج هندسة النظم الذكية في تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنظومات الذكية وتطبيقات الويب المرتبطة بالعديد من المجالات منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومة الشبكات الكهربية الذكية.

كما يعمل خريجي البرنامج من جامعة حلوان الأهلية في منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء ومنظومة المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية ومنظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية ومنظومة التحكم في المياه وأنظمة الري ومنظومات التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات وأنظمة الروبوتات وبرمجتها ومنظومة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن منظومة النقل الذكية وشبكات المركبات ومنظومة الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة ومنظومة الرصد البيئي.

قال الدكتور سليم عبدالرحمن الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة حلوان، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن كل ما يتحصل منها من مصروفات يدفعها الطلاب يتم انفاقه على تطويرالجامعة والكلية من الداخل على عكس الجامعات الخاصة".

وأضاف عبدالرحمن أن الجامعات الأهلية سوف تنهي الفزع التي تسببه الثانوية العامة وأن الدولة عملت علي انشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية ليكونوا بدائل وفرص امام الطلاب وهذا يعمل علي يفتح لقبول الطلاب لكي لا يكونوا عرضة لأي أمر سيء.

أكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس علي أن الجامعات الاهلية تعمل علي خلق منافسة شريفة من حيث جودة التعليم المقدمة للطلاب حيث سوف تحرص الجامعات علي تقديم أفضل جودة وتطوير البرامج الدراسية لإجتذاب الطلاب وأن الجامعات الأهلية أحد الروافد الجديدة والمتميزة، التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دولي، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وأضافت الدكتورة سامية خضر أن وجود الجامعات الأهلية يعد ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى فى مصر، مشيرة إلي انه تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، وذلك بخلاف بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًّا (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت علي أن الجامعات الأهلية لن تكون بديلًا عن الجامعات الحكومية لأن التعليم الحكومي يعد الأساس، مؤكدًا حدوث تكامل مشترك بينهما من خلال الأساتذة الذين سيتم انتدابهم من الجامعات الحكومية للتدريس في الأهلية، منوها أن هذا سيصب في مصلحة الطلاب بالنهاية.