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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في نفس التوقيت.. تفاصيل ثوران 3 براكين بإندونيسيا وأيسلندا واليابان

ثوران بركان
ثوران بركان

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا حول 3 براكين في مناطق مختلفة، وذلك بعنوان «الطبيعة تُكشر عن أنيابها.. ثوران 3 براكين بإندونيسيا وأيسلندا واليابان في نفس الوقت».

وأفاد التقرير، بأن 3 براكين ثارت في 3 دول مختلفة في نفس الوقت تقريبًا، وهي إندونيسيا وأيسلندا واليابان، متابعًا أنَّ هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا أعلنت ثوران بركان في جنوب غرب البلاد، وهذا خامس ثوران بركاني خلال عامين في شبه جزيرة ريكانيس.

وتابع: «في اليابان، نجت إحدى المدن بعدما تدفقت حمم البركان في اتجاه مختلف بعيدًا عن المدينة، وكان النشاط الزلزالي متصاعد وعملت السلطات اليابانية على إجلاء أهالي المدينة».

وواصل: «وفي إندونيسيا، أعلنت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، ثوران بركان أطلق رمادا لارتفاع وصل إلى 1300 متر من فوهته، وذلك بعد 6 أسابيع من الثوران السابق الذي خلف خسائر في الأرواح».

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