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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل فريق الزمالك في مباراة الشباب الكويتي الودية

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الشباب الكويتي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي  "الونش" - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - محمد السيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

الجدير بالذكر أن محمد السيد أحد لاعبي فريق الزمالك مواليد 2005  وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سامسون أكينيولا شيكابالا كرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك

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