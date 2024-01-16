وزيرة الخارجية الألمانية: نعمل على تفادي اشتعال الشرق الأوسط بأكمله بسبب غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث كارثة لـ إسرائيل وللمدنيين في غزة وللعالم ونعمل من أجل تفادي اشتعال المنطقة بأكملها.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية خلال حوار لها في منتدي دافوس الاقتصادي، بوقف إطلاق نار مستدام في قطاه غزة.

وأضافت بوربوك: "يجب أن نعمل على خطة لوقف إطلاق النار وتطبيق حل الدولتين، لكننا لا نزال عالقين في حلقة مفرغة"، لافتة إلى أن ألمانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأشارت إلى أن الحل الوحيد هو حل الدولتين، لكن إسرائيل بحاجة إلى ضمانات للعيش بسلام وأمان من إطلاق صواريخ عليها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن هناك أشخاص يموتون من الجوع في غزة ويجب أن تدخل شاحنات المساعدات العالقة ويتم فتح المعابر الأخرى، كما يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة من دون شروط.