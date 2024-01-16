عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألمانية: نعمل على تفادي اشتعال الشرق الأوسط بأكمله بسبب غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث كارثة لـ إسرائيل وللمدنيين في غزة وللعالم ونعمل من أجل تفادي اشتعال المنطقة بأكملها.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية خلال حوار لها في منتدي دافوس الاقتصادي، بوقف إطلاق نار مستدام في قطاه غزة.

وأضافت بوربوك: "يجب أن نعمل على خطة لوقف إطلاق النار وتطبيق حل الدولتين، لكننا لا نزال عالقين في حلقة مفرغة"، لافتة إلى أن ألمانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأشارت إلى أن الحل الوحيد هو حل الدولتين، لكن إسرائيل بحاجة إلى ضمانات للعيش بسلام وأمان من إطلاق صواريخ عليها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن هناك أشخاص يموتون من الجوع في غزة ويجب أن تدخل شاحنات المساعدات العالقة ويتم فتح المعابر الأخرى، كما يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة من دون شروط.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في غزة

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

غزة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك قطاه غزة إسرائيل المانيا منتدى دافوس الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في غزة

مع رؤساء بلديات غلاف غزة.. نتنياهو يحسم أمر عودة المستوطنين لحياتهم الطبيعية

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

قطر: الجهود مستمرة لعودة العملية التفاوضية لإيقاف الحرب في غزة

شكري: مصر تدعم تدشين آلية للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لـ غزة

ترشيحاتنا

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ