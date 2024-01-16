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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 مستشفى خارج الخدمة.. الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقصف كل مكان بغزة

غزة
غزة

كشفت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع الميدانية داخل قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقالت نبال فرسخ، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، "لا نتواصل مع غرفة العمليات الطواقم الخاصة بنا في غزة بسبب انقطاع الاتصالات".

 

وأضافت نبال فرسخ، ان طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني  تواجه صعوبات في الوصول للمصابين، والمواطنون لا يستطيعون الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ

 

وأكملت أن 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، و53 مركزًا صحيًا توقفت عن العمل، لافتة إلى أن المستشفيات المتبقية تعمل بشكل جزئي، وتقدم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والصحية، وأن الاحتلال يقصف كل مكان في قطاع غزة، ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمنشآت السكنية.

 

وأكدت نبال فرسخ أن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الصحية متعمد وممنهج، مؤكدة أن الهلال الأحمر الفلسطيني فقد قبل أيام 4 من طواقمه استشهدوا بعد استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في دير البلح، بالإضافة إلى خروج 14 مركبة إسعاف تابعة للجمعية من الخدمة، وتضرر 19 أخرى.

 

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