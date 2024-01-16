تسببت في معاناة الآلاف.. إسرائيل تتلقى ضربة قوية نتيحة للحرب

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن 215 ألف إسرائيلي تقدموا للحصول على إعانات بطالة منذ بداية الحرب.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أمس بعد إقرار الموازنة، إنه يجب حل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فورا.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الإثنين، موافقة مجلس الوزراء على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا للحرب مع حركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت المالية الإسرائيلية، أن “تعديل موازنة 2024 يضيف 55 مليار شيكل للدفاع والتعويضات”.

وفي وقت سابق، وجه منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم نحو 200 رئيس لكبرى الشركات في الاقتصاد الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة وذلك قبل تغيير أولويات الميزانية تمهيدا لعرضها على الحكومة للموافقة عليها غدا.