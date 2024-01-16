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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك ينتقد محمد صلاح بعد هدفه في مرمى موزمبيق

محمد صلاح
محمد صلاح

قال أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، إن احتفال محمد صلاح، نجم منتخب مصر بهدفه أمام موزمبيق، في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، يوضح حالة اللاعبين في المباراة.

وقال "دويدار"، فى تصريحات تلفزيونية، "احتفال محمد صلاح بالهدف الثاني يظهر حالة اللاعبين في مباراة موزمبيق.. كان يجب عليه أن يبحث عن إحراز الهدف الثالث، بدلًا من التوجه للجماهير".

وكان المنتخب الوطني الأول قد تعادل مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة 

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة. 

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