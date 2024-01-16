محافظ الوادي الجديد: تخصيص 2000 م2 لإنشاء معهد أزهري نموذجي بالخارجة

وجه محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بتخصيص مساحة 2000 متر مربع لإنشاء معهد أزهري نموذجي بالخارجة، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الأزهري وتوفير خدمة تعليمية متكاملة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الثلاثاء/ لسير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في أول أيام انطلاقها وتفقد لجان معهد فتيات الخارجة، يرافقه الشيخ فتحي محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية وعبدالله سعيد مدير عام المنطقة الأزهرية.

واطمأن المحافظ على سير الامتحانات التي يؤديها 959 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة من خلال 19 لجنة امتحان، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب.

