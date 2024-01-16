حملة إشغالات ومرافق مكبرة بجنوب الأقصر



أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالاقصر أنه شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز أسنا جنوب الاقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .



و استهدفت الحملة الشوارع الرئيسية احمد عرابي، البحر القديم ، الكورنيش بمركز أسنا و الميادين بالمدينة .



وأسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر إشغال، ٧ محاضر باعة جائلين ، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٢ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٨ محضر إزالات إدارية ، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة اسنا، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية