انطلاق معرض "بيزنكس" بمدينة الرياض 28 يناير تحت شعار "فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة"

أعلنت شركة بيزنكس القابضة- الوكيل الحصري للجناح المصري داخل المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري- عن انطلاق الدورة السادسة من معرض بيزنكس الدولي خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2024 تحت شعار "فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة" بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - المملكة العربية السعودية، والذي يعد أحد أكبر المعارض الدولية للامتياز التجاري في العالم.

يعتبر معرض بيزنكس، المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية، أول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج "الفرنشايز" وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية، وهو الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر وجميع دول الشرق الأوسط، ويعمل على جمع الجهات الحكومية والكيانات التجارية والمالية والإدارية للعمل على تطوير وإعادة تشكيل محاور الاستثمار في العالم العربي.

على مدار الخمس سنوات الماضية، استطاع معرض بيزنكس في استقطاب أكثر من 35 ألف زائر، و500 عارض بالإضافة إلى أكثر من 450 صفقة تجارية؛ لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري، بحضور نخبة من مُمثلي الجهات من الوزراء والمسؤولين والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال وأصحاب كبرى العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ليصبح معرض “بيزنكس” أول وأكبر منصة لمناقشة الاستثمار والاقتصاد حول العالم وخاصة الوطن العربي.

يجمع "المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري" عدد كبير من المسؤولين الحكوميين التنفيذيين، وأصحاب كبرى العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، من خلال العلامات التجارية للتوسع والانتشار والتطور، وذلك بداية من وضع الاستراتيجيات وتطبيقها وتدريب كافة العاملين، بالإضافة إلى دراسة الأسواق ووضع آليات التشغيل وخطة التوسع وصولًا إلى تحقيق أفضل أمثلة لحقوق الامتياز التجاري.

في هذا الصدد قالت ملك العشيرى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس" القابضة، الشركة المنظمة لمعرض الاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس، "هدفنا من معرض بيزنكس جعله حدث سنوي يستطيع من خلاله مختلف الجهات والأعمال أن تواكب تطورات الأعمال والأسواق وتستكشف كافة فرص الاستثمار المطروحة، ومعاينة المناسب منها للمشروع من حيث التكلفة والتأسيس والمبدأ والعديد من الاختلافات وذلك هو الأفضل خلال رحلة بحث المستثمر عن الفرص بشكل عام".

أضافت "العشيرى"، أن المعرض هذا العام يقام تحت شعار " فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة "، والتي تتماشى مع توجهات توسع السوق المصري وزيادة المنافسة، فكان الهدف الأول هو خلق فرص استثمار للآخرين من خلال نجاح العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع داخل وخارج مصر خاصة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجد فرص استثمار آمنة وناجحة بالفعل على أرض الواقع يستطيع المستثمر الوثوق بنجاحها كفرصة للاستثمار. كما يتيح فرصة لعرض العلامات التجارية المصرية وجذب كل المُهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة للمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا".

تُقام الدورة السادسة للمعرض على مدار أربعة أيام في داخل المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، على مساحة 10,000 متر مربع، ويستهدف أكثر من 200 علامة تجارية من مختلف البلدان، بالإضافة إلى أكثر من 18,000 مستثمر ورجل أعمال.

يحظى معرض بيزنكس برعاية عدد من الرعاة، تتصدرهم شركة دايس للملابس الجاهزة، وشركة شطا، وهم الرعاة البلاتيني للمعرض، بالإضافة إلى شركة قطونيل، الراعي الذهبي، وكلها علامات تجارية كبرى بخلفية صناعية عريقة نجحت بالفعل داخل مصر في تحقيق توسع وانتشار كبير من خلال نظم الامتياز التجاري ولذا كانت من أهم الشركات العارضة والمشاركة وراعية للجناح المصري بالمعرض.