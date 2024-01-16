تصرفات بالذكاء الاصطناعي محرمة شرعا.. تعرف عليها

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التطور التكنولوجى من الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، فيه النافع وفيه الضار، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالاستعمال الأخلاقى وغير الأخلاقي.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له: "فى أمور نافعة فى التطور التكنولوجي ممكن تساعد أصحاب المهن، لكن هناك أمور أخرى غير أخلاقية، وهذا ممنوع شرعا".

وأضاف: "يعنى فى برنامج لتغير شكل الإنسان وعمكل صورة له بشكل مختلفة، الشرع هنا بيقولنا إيه الغرض منه، هل خير أو عمل أمر غير أخلاقي غير نافع وهدفه الضرر بالأخرين".

