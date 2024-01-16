وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو زعمت أنه لمقر المخابرات الإسرائيلية "الموساد" الموجود في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.

وقالت وكالة "إيرنا" الإيرانية، بعد نشرها الفيديو إنه لمقر الموساد المدمر في أربيل بإقليم كردستان العراق، حيث يظهر مبنى مدمر وتتصاعد منه الأدخنة.

وشن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين، هجوما على أربيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف قال أنها على علاقة بإرهابيين والموساد، أسفر عن مقتل وإصابة عشرة أشخاص.

وتسبب الحادث في غضب عراقي كبير، وأكد المسئولون أن القصف الإيراني لكردستان يهدد الاتفاق الأمني بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا يصمت المجتمع الدولي على الهجمات التي شنتها إيران على محافظة أربيل في إقليم كردستان الواقع شمال العراق.