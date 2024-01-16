كيف تأثرت قناة السويس بضربات الحوثيين؟.. أسامة ربيع يفجر مفاجأة

رد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على سؤال كيف تأثرت قناة السويس بصربات الحوثيين، مشيرا إلى إلى أن التجارة العالمية تأثرت بنسبة تتخطى 50%.



وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة يؤثر على العالم أجمع، متابعا أن قناة السويس تاثرات عدد السفن قلت بنسبة 30%.

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العائد الدولاري قل بنسبة 40%، والحمولة قلت بنسبة 41%، لافتا الى ان السفن تذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفن التي تاخذ طريق رأس الرجاء الصالح تاخذ وقت أكبر وتكاليف تشغيل أكبر والبضاعة لا تصل في موعدها.