عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تأثرت قناة السويس بضربات الحوثيين؟.. أسامة ربيع يفجر مفاجأة

قناة السويس
قناة السويس

رد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على سؤال كيف تأثرت قناة السويس بصربات الحوثيين، مشيرا إلى إلى أن التجارة العالمية تأثرت بنسبة تتخطى 50%.

txt

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر


وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في المنطقة يؤثر على العالم أجمع، متابعا أن قناة السويس تاثرات عدد السفن قلت بنسبة 30%.
وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العائد الدولاري قل بنسبة 40%، والحمولة قلت بنسبة 41%، لافتا الى ان السفن تذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن السفن التي تاخذ طريق رأس الرجاء الصالح تاخذ وقت أكبر وتكاليف تشغيل أكبر والبضاعة لا تصل في موعدها.

أسامة ربيع التجارة العالمية أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الدولار الحوثيين هجمات الحوثيين هجمات الحوثي تجارة العالم رأس الرجاء الصالح رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بسبب الحوثيين.. قناة السويس: تعليق بعض الشركات العبور «مؤقت»

ترشيحاتنا

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ