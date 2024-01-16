البيت الأبيض يعلن الرغبة في توقف هجمات البحر الأحمر

أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في توقف الهجمات المتكررة من قِبل الحوثيين بالبحر الأحمر.

أوضح البيت الأبيض، أن الضربات الأمريكية اليوم دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها.

أضاف البيت الأبيض، أن الحوثيين لا يزال أمامهم فرصة وأن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب معهم.

وقال البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدير نقاشا جادا ومكثفا حول الأوضاع في قطاع غزة مع قطر بشأن إبرام اتفاق رهائن آخر.



وأكد البيت الأبيض، على أن المبعوث الأمريكي ماكجورك ركز في محادثاته بقطر على 6 أمريكيين يعتقد أنهم لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.