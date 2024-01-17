جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال يناير 2024 عبر هذا الرابط

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و من البرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات باعضاء هيئة التدريس بالجامعة يطلق المركز اليوم برنامج تدريبي عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط



ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وقد أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك( العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين ندبا كاملا من الخارج الى الجامعة- المراكز والوحدات الإنتاجية - المكافآت الشاملة والاستعانة)، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.



وأكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

وأعلنت الجامعة ان الصرف للفئات التالية حيث تصرف بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من ١-١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع.

ولا يتم الصرف للفئات التالية ( مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب بجميع انواعها، لمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من خمسة أيام ، العاملين بالكادر الطبي) وتصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.