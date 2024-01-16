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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد شتية: مصر حامية المشروع الوطني الفلسطيني والشقيقة الكبرى..فيديو

الدكتور محمد شتية
الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني

ثمن الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني التنسيق المصري الفلسطيني ، موجهاً الشكر لمصر  وقيادتها وحكومتها وشعبها ،معلقاً:" كل التحيه لمصر وشعب مصر وكل مكونات الدولة المصرية  وعلى رأسها  الرئيس السيسي ودولة رئيس الوزراء والاخوة الوزراء والمؤسسة الامنية  المصرية ".

أضاف  محمد شتية  خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة  “ عبر فضائية "ON"، أن التنسيق  مع مصر على أعلى مستوى، سواء على مستوى الرؤساء أو الوزراء أو المسؤولين، قائلا : "دائما هناك تنسيقات وإتصالات ولقاءات وكانت لي زيارات وإلتقيت رئيس الوزراء المصري ،وهناك  قيادات موجودين حاليا  عبر وفد في القاهرة من أجل التنسيق مع مصر في القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومعبر رفح وغير ذلك ".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يتم التنسيق  مع مصر بشكل يومي، لافتاً إلى أن مصر هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني، متابعاً:" نحن شركاء مع مصر في مجموعة من القضايا  أهمها وحدانية التمثيل الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العنصر الثالث  الذي يحكم العلاقات العميقة بمصر هي الجغرافيا السياسية وموقع  قطاع غزة بالنسبة لمصر، مشدداً: “ نحن نعلم علم  اليقين  وكما جاء على لسان أكثر من مسئول  مصري أن  جميع الغزوات على مدار التاريخ في تاريخ مصر كانت تأتي  من الشرق وبالتالي بالنسبة لنا  نحن نقف على خندق المواجهة مع دولة الاحتلال  أولا حماة عن أرضنا نعم لكن   بكامل التنسيق مع مصر   بحكم الجغرافيا السياسية  مع الشقيقة مصر وهي الشقيقة  الكبرى".

وكشف أن هناك محاولة من دولة الاحتلال بالتهديد  بإحتلال منطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني  وهذا أيضا محل تنسيق بيننا وبين مصر .

 

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