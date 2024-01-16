الخارجية الأمريكية: لا نريد أن تؤثر الضربات ضد الحوثيين على السلام باليمن

أعلنت الخارجية الأمريكية انها لا تريد أن تؤثر الضربات على الحوثيين على آفاق السلام في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن ما تعلنه عدد من شركات الشحن البحري بتعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة ضغوط وتهويلات الولايات المتحدة الأمريكية وموقف غير دقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم أنصار الله "الحوثيين " في اليمن، أن هذا يتماشى فقط مع الدعاية الأمريكية المغرضة، وهناك مئات السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي.

وتابع عبد السلام: "إننا نجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بـ الاحتلال الإسرائيلي المجرم أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية"