الغرف التجارية: الصيدليات خسرت 69% من رأسمالها منذ زيادات 2017

أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الصيدليات هي الحلقة الأضعف في منظومة الدواء المصرية، والدواء أمن قومي ولا يصح التلاعب به، والصيدلي في مصر ملتزم بشكل كبير بالقوانين، موضحا أنه منذ 2017 حدثت زيادة 3 مرات في أسعار الدواء، مشددًا على أن الزيادات من 2017 تسبب في خسائر للصيدليات بنسبة 69% من رأسمالها.

وأشار “البدوي”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك صنفا من الدواء سعره كان 450 جنيها ليزيد لـ630 وهو سبب في أن تقل قدرة الصيدليات على شراء الأدوية وتمثل خسارة للصيدليات، موضحًا أن أصحاب الصيدليات وحدهم القادرون على نقل نبض سوق الدواء في مصر بصورة حقيقية.

ممارسات احتكارية

ونوه “البدوي”، بأنه طوال الوقت كان هناك تسعيرة موحدة للدواء مثله مثل البنزين، موضحًا أن هناك بعض شركات التوزيع تمارس ممارسات احتكارية في عملية بيع الدواء وتجبر الصيدليات على الدفع مقابل الدواء بشكل فوري وهو وضع غير مفهوم.