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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر إلى غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لفتح جميع المعابر إلى غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الضفة الغربية إلى القطاع بشكل مباشر.

وخلال  لقائه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، مدير العمليات كارل سكاو، حذر اشتية من الكارثة الإنسانية المتسارعة في قطاع غزة، نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية التي يتم إدخالها عبر معبر رفح.

وأوضح اشتية أن نقل المساعدات من الضفة الغربية إلى القطاع، سوف يسهل وصول المساعدات إلى شمال غزة، في ظل الوضع المتفاقم نتيجة فصل الشمال عن الجنوب وعدم سماح جيش الاحتلال بوصول شحنات المساعدات.

وأكد أن "الأولوية هي إيصال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة وصل الكهرباء والمياه والاتصالات إلى القطاع".

كما دعا اشتية، إلى أن "تقوم طواقم برنامج الغذاء العالمي بتوثيق الأوضاع في قطاع غزة، وإصدار المزيد من البيانات الصحفية حول عملهم وأوضاع القطاع، في ظل التعتيم الذي تفرضه إسرائيل بمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى القطاع للتغطية الإعلامية".

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