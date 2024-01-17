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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: سلمنا أكثر من 3000 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين

صدى البلد

صرح المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن العاصمة سلمت أكثر من 2500 إلى 3000 وحدة من أصل 10000 وحدة سكانية مخصصة للموظفين المنتقلين بمدينة حدائق العاصمة التي تبعد عن العاصمة على بعد 5 كيلو.

وأوضح "عباس"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة " الحياة" من تقديم الإعلامي مصطفى شردي، أن التسليمات مستمرة بشكل يومي، لافتا إلى أن هناك 25000 وحدة أخرى تحت الانشاء واقتربوا على الانتهاء، موضحا أن السكن منظم و يتم بترتيبات من قبل رئيس الوزراء.

ولفت "عباس"، إلى أن جميع الخدمات موجودة و متوفرة بالكامل بالعاصمة الإدارية، منوها إلى أن مستشفى العاصمة قائمة على أعلى مستوى من جميع الإمكانيات، وبالفعل تم استقبال بعض الحالات من مصابين غزة مؤخرا بها.

الانتقال تدريجي

وأضاف، أن جميع الخدمات اليومية متوفرة و سيتم افتتاح الشهر العقاري بمقر العاصمة الإدارية قريبا، كاشفا أنه يتم انتقال ما بين الـ 48500 موظف يدخلون ويخرجون من العاصمة، وتم انتقالهم تدريجيا من شهر يوليو الماضي.
 

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