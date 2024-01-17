سنستعيد بلادنا من حكم الأغبياء.. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومًا حادًا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفًا إياه بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة له تجمع انتخابي حاشد في أتكينسون بولاية نيو هامبشاير بعد يوم من فوزه على معارضيه من الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وقال ترامب لأنصاره، إن الإدراة الأمريكية الحالية هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفًا "سنفوز في الانتخابات ونستعيد بلادنا بسرعة من حكم الأغبياء".

وأشار "الديمقراطيون يريدون إلغاء حقكم في التصويت وهم يحبون نيكي هيلي"، داعيًا إلى إنقاذ أمريكا من الكوارث التي تسبب فيها بايدن.

وتابع ترامب قوله "لم يعد هناك في البلاد أي حلم أمريكي وتذكروا ما حدث في أفغانسان، متعهدًا بأنه سينهي التضخم الذي تسبب فيه الرئيس الأمريكي الحالي.

وأضاف "ما وقع في إسرائيل ما كان ليحدث لو كنت موجودًا في الحكم".