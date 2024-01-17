اتفاق عراقي مع حلف الناتو لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في أراضيه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، والأمين العام للناتو يتفقان على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق عبر إجراء حوارات ثنائية.

وقد أعلن العراق تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وأكد مستشار رئيس وزراء العراق فادي الشمري، أن القصف الإيراني على أربيل يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن القصف الإيراني على أربيل طال مدنيين عزل، بحسب تصريحاته لفضائية العربية.

وأشار المسئول العراقي إلى أن إيران لم تخطر بغداد بالضربة على أربيل.